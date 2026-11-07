Dos funcionarios del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, murieron durante un accidente automovilístico en la carretera Puebla-Perote, en el que estuvieron involucrados un auto y un tráiler de carga.

Los primeros reportes señalan que el accidente ocurrió alrededor de las 04:00 horas de este sábado 7 de noviembre, a la altura del entronque de Virreyes en la autopista Puebla-Perote.

Accidente vial en la Puebla-Perote cobra la vida de dos funcionarios de Tepeyahualco

Un vehículo que viajaba sobre la autopista Puebla-Perote impactó contra un tráiler de carga, provocando la muerte de dos personas, identificadas como funcionarios del Ayuntamiento de Tepeyahualco.

Mueren dos funcionarios de Tepeyahualco en choque con tráiler en la Puebla-Perote (Redes sociales)

Las personas que perdieron la vida son Abigail Moyano, quien se desempeñaba como integrante del Concejo Municipal de Tepeyahualco, y Alejandro Tlaquiz Temaztle, secretario general del Ayuntamiento.

De acuerdo con la información, la neblina registrada durante las primeras horas del día habría dificultado la visibilidad de los conductores, aunque hasta el momento no se ha confirmado la causa del accidente.

El siniestro provocó la movilización de los servicios de emergencia y de seguridad, quienes acordonaron el área para facilitar las maniobras de rescate y la gestión de tránsito en la autopista.

Agentes de la Fiscalía de Puebla acudieron al lugar de los hechos para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

El Ayuntamiento de Tepeyahualco confirmó el fallecimiento de los dos funcionarios y envió sus condolencias a familias, amigos y seres queridos de Abigail Moyano y Alejandro Tlaquiz Temaztle.

Mueren Abigail Moyano en choque con tráiler en la Puebla-Perote (Especial)