Un camión de carga provocó un accidente en la México-Toluca tras impactar a vehículos y un puesto de comida a la altura del kilómetro 42.

El accidente se registró el martes 20 de octubre, cuando un camión de carga se quedó sin frenos e impactó contra 5 vehículos, posteriormente terminó a pie de carretera.

El choque múltiple se une al caos que ha presentado la México-Toluca desde la mañana de este martes, ya que familiares de personas desaparecidas bloquearon la zona de centros comerciales para exigir una reunión con el fiscal del Estado de México.

Camión sin frenos impacta a cinco vehículos en la México-Toluca

El camión se habría quedado sin frenos e impactó a cinco vehículos que circulaban por la carretera México-Toluca a la altura del kilómetro 42, a la altura de Lerma.

El vehículo de carga chocó contra un árbol y un puesto de comida que se ubicaba a lado de la carretera.

Accidente en la México-Toluca (N+ )

Ambulancias del municipio de Ocoyoacac y unidades de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender a los afectados; no se reportan lesionados de gravedad.

El conductor del camión de carga huyó del lugar y policías municipales cerraron uno de los carriles para atender la emergencia.

Reportan caos en la México-Toluca por bloqueo y accidente

La carretera México-Toluca ha presentado caos vial durante el 20 de octubre, ya que familiares de personas desparecidas cerraron la circulación en la zona de centros comerciales.

Integrantes del colectivo Mariposas exigen una reunión con el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Familiares de personas desaparecidas cerraron el área con pancartas y ramas para evitar el tránsito.

Kilómetros más adelante, un camión de carga provocó un choque múltiple a la altura de Lerma, provocando el cierre de uno de los carriles y circulación lenta.