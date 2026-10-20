Un accidente en la autopista México-Puebla dejó dos personas muertas y varias lesionadas la tarde de este lunes 19 de octubre, luego de que la volcadura de un tráiler provocara un choque múltiple.

De acuerdo con la información, el accidente se dio a la altura del km 46, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México (Edomex), en la zona de curvas cercana a la caseta de San Marcos.

Volcadura de tráiler en la México-Puebla deja dos muertos y varios heridos

La tarde de este lunes, un tráiler con cemento volcó al circular en la autopista México-Puebla con dirección a la Ciudad de México (CDMX). El conductor habría perdido el control del vehículo.

Reportes indican que las dos personas fallecidas viajaban en el tráiler, mientras que hubo más personas lesionadas, quienes recibieron atención de paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Accidente en la México-Puebla deja dos muertos tras volcadura de tráiler (@GN_Carreteras)

La volcadura del tráiler provocó el choque de seis vehículos particulares, lo que ocasionó daños materiales y afectaciones a la infraestructura carretera, que estuvo cerrada en ambas direcciones.

Tras el siniestro, los costales de cemento que transportaba el tráiler quedaron esparcidos sobre la carretera, lo que complicó las labores de atención y limpieza de los equipos de emergencia.

Capufe reportó restricciones a la circulación mientras continuaban las maniobras para retirar la unidad pesada y limpiar el material derramado. Se recomendó a los conductores extremar precauciones y disminuir la velocidad.