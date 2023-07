El caso de Lydia Cacho continúa en proceso, pues fue detenido Hugo Adolfo Karam, ex director de la policía judicial de Puebla, por tortura contra la periodista en 2005, cuando fue detenida después de revelar una red de pederastia.

Los demonios del Edén fue la publicación en la que Lydia Cacho reveló los nombres de políticos y empresarios involucrados en una red de pornografía infantil, entre ellos el gobernador de Puebla, Mario Marín y el empresario Kamel Nacif.

En febrero de 2021, Mario Marín fue detenido en la ciudad de Acapulco, Guerrero, por el delito de tortura y permanecerá en prisión por tiempo indefinido, mientras que Kamel Nacif se refugió en Líbano y permanece prófugo de la justicia.

En abril de 2019, una orden de aprehensión fue girada contra Kamel Nacif, pero el Rey de la mezclilla logró que se le impusiera una fianza y, con ello, permanecer en libertad; una llamada entre el gobernador y el empresario fue prueba clave.

“Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras”

Mario Marín, ex gobernador de Puebla