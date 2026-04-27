El investigador Humberto Morales Moreno, del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fue incorporado de manera permanente como miembro activo del Centro Nacional de Investigación Científica, en reconocimiento a su trayectoria académica.

Este nombramiento lo convierte en el primer profesor mexicano en su área en integrarse al CNRS, considerado el organismo público de investigación más grande de Europa y uno de los más importantes a nivel mundial. Su incorporación permitirá fortalecer vínculos académicos y científicos de alto nivel con instituciones de Francia y la Unión Europea.

Humberto Morales Moreno, primer mexicano en su área en integrarse al CNRS

El ingreso de Humberto Morales Moreno como miembro externo Alumni se sustenta en su formación académica en la Universidad de París I, donde obtuvo el doctorado en Historia, así como en su participación en redes internacionales de investigación en el campo de las Ciencias Sociales.

Desde esta plataforma, el académico impulsará proyectos de colaboración internacional enfocados en temas como niveles de vida, desigualdad, pobreza, salarios y movilidad socioeconómica, con un enfoque comparativo entre México, países de la Unión Europea y otras regiones del mundo como Asia y África.

El investigador también forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), nivel II, y cuenta con una destacada trayectoria que incluye reconocimientos como el premio INEHRM en Historia Económica y una mención honorífica en el Premio Nacional de Economía.

A lo largo de su carrera, ha sido integrante de organismos como la Academia Nacional de Historia y Geografía, vinculada a la Universidad Nacional Autónoma de México, así como del Seminario de Cultura Mexicana.

Actualmente, preside el Comité Mexicano de Conservación del Patrimonio Industrial y ha impulsado la creación de diversas asociaciones académicas, además de coordinar proyectos de investigación en áreas como historia económica, política, arqueología industrial y derecho.

Su trabajo también incluye colaboraciones internacionales, publicaciones especializadas y la coordinación de programas académicos como el convenio BUAP/Erasmus Mundus, consolidando su perfil como un referente en el ámbito de las Ciencias Sociales.

Con este reconocimiento, la BUAP fortalece su presencia en redes globales de investigación y consolida la participación de sus académicos en espacios de alto impacto internacional.