La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) dio a conocer que el miércoles 29 de abril se llevará a cabo la primera Cátedra Magistral e Interinstitucional Doctora Matilde Montoya, donde participarán nueve universidades de Puebla en coordinación con el Consejo Consultivo Académico del Congreso del Estado de Puebla.

El evento se realizará en el salón Barroco del Edificio Carolino de la BUAP a las 11:30 horas y será encabezado por las doctoras Annie Pardo Cemo y Rosaura Ruiz Gutiérrez, quienes destacan en el ámbito de la biología celular y evolutiva.

Puebla busca impulsar vocaciones científicas en niñas

La BUAP destacó que esta cátedra tiene como objetivo impulsar que las niñas se involucren en vocaciones científicas, con el fin de erradicar la brecha de género que se tiene en este sector.

Puebla busca impulsar vocaciones científicas en niñas (cortesía)

Este evento se repetirá cada tres meses en diferentes universidades con potencias de mujeres destacadas en la ciencia, tecnología y arte. Durante la presentación de la cátedra, el Dr. Ygnacio Martínez Laguna dio a conocer que, entre las universidades que participarán en el ejercicio, destacan:

BUAP

UPAEP

Ibero Puebla

Anáhuac campus Puebla

Instituto Tecnológico de Puebla

Universidad Tecnológica de Puebla

Tecnológico de Monterrey Campus Puebla

IPN

Por su parte, la diputada local Ana Laura Gómez Ramírez destacó que, para las personas que no puedan asistir a las conferencias, se realizará la transmisión de manera simultánea a través de las plataformas de las universidades y del Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (SICOM).

Puebla busca impulsar vocaciones científicas en niñas (cortesía)

Finalmente, la diputada Marisol Amieva Zamora resaltó la importancia de generar espacios para abordar este tipo de temas en todo el estado, con la meta de que cada vez más niñas se interesen en vocaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología.

La cátedra lleva el nombre de Matilde Montoya, quien en 1887 se convirtió en la primera mujer mexicana en obtener el título de Medicina, rompiendo barreras sociales y educativas en una época marcada por la desigualdad de género.