La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) recibió la visita del doctor Kai Schweda, portavoz del experimento ALICE del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, quien destacó la posición científica y el trabajo que realiza la institución dentro de una de las colaboraciones internacionales más relevantes en física de partículas.

El investigador sostuvo reuniones con la rectora Lilia Cedillo Ramírez y con especialistas universitarios que forman parte del proyecto ALICE, vinculado al Gran Colisionador de Hadrones.

BUAP fortalece colaboración con experimento ALICE del CERN

Kai Schweda reconoció el respaldo institucional otorgado por la universidad para fortalecer al grupo de investigadores de Puebla, al que calificó como uno de los más sólidos dentro de esta red científica internacional.

Kai Schweda visita la BUAP y destaca su nivel académico (cortesía)

Durante la reunión, especialistas de la BUAP presentaron resultados en áreas como desarrollo de detectores de partículas, estudios de rayos cósmicos de alta energía y análisis sobre producción de partículas en colisiones subatómicas.

Estas investigaciones son fundamentales para ampliar el conocimiento sobre la estructura de la materia y los fenómenos físicos del universo. Además, estudiantes de doctorado de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas mostraron avances en proyectos de electrónica de alta frecuencia, tecnología clave para experimentos de precisión.

Kai Schweda visita la BUAP y destaca su nivel académico (cortesía)

La visita concluyó con un seminario impartido por Kai Schweda ante miembros del cuerpo académico de Partículas Elementales, donde compartió avances recientes y perspectivas de colaboración.