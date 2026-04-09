Ante el acelerado envejecimiento de la población en México y la limitada disponibilidad de especialistas, investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) desarrollaron una plataforma para fortalecer la atención médica de personas adultas mayores mediante evaluaciones geriátricas integrales.

Actualmente, en el país viven más de 17 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa cerca del 13% de la población. Sin embargo, existen poco más de mil geriatras certificados, lo que genera una brecha importante en la atención especializada para este sector.

Plataforma de la BUAP mejora atención médica de personas mayores (cortesía)

Frente a esta situación, estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Computación impulsaron una Plataforma de Evaluación Geriátrica Integral (EGI) que busca optimizar el diagnóstico y seguimiento clínico. La herramienta permite digitalizar cuestionarios clínicos, automatizar evaluaciones y generar reportes médicos que facilitan la toma de decisiones.

Plataforma de la BUAP permite detectar deterioro cognitivo y evaluar la salud integral

La solución tecnológica integra 16 reactivos organizados en cuatro áreas fundamentales: clínica, funcional, mental y social. Estas dimensiones permiten evaluar de manera más completa la salud y la calidad de vida de las personas mayores.

Dentro de esta línea de investigación también se desarrolla una herramienta basada en la prueba Montreal Cognitive Assessment, enfocada en detectar deterioro cognitivo de forma temprana. La digitalización de estas evaluaciones reduce tiempos de consulta, mejora la estratificación de riesgos y permite a los especialistas contar con información sistematizada.

Plataforma de la BUAP mejora atención médica de personas mayores (cortesía)

La plataforma funciona mediante un diseño de microservicios que organiza cada evaluación como un módulo independiente. Esto permite automatizar la calificación, visualizar gráficas de evolución por paciente, almacenar historiales clínicos y generar informes médicos de manera inmediata.

Además, el sistema facilita que los médicos integren un expediente geriátrico completo con múltiples evaluaciones, lo que resulta especialmente útil considerando que los adultos mayores suelen ser atendidos por varios especialistas de forma simultánea. La herramienta también permite incorporar nuevas pruebas sin afectar las existentes, lo que mejora su escalabilidad y adaptación a diferentes necesidades médicas.

Plataforma de la BUAP mejora atención médica de personas mayores (cortesía)

Con este desarrollo, la BUAP apuesta por soluciones digitales que contribuyan a mejorar la atención geriátrica, optimizar el tiempo de consulta y fortalecer el seguimiento médico de una población que continúa en crecimiento.