La BUAP celebró la edición 39 de la Feria Nacional del Libro (FENALI) entre libros, música, creatividad, talleres y talento universitario, logrando una asistencia récord de más de 80 mil personas, que consolidaron este evento como la fiesta cultural más importante de la Máxima Casa de Estudios en Puebla.

FENALI BUAP reúne a miles con actividades culturales y literarias

Durante diez días, el Edificio Carolino se llenó de público que disfrutó de 223 presentaciones de libros y revistas, con la participación de autores como Jorge Volpi, Ángeles Mastretta, Gabriela Damián Miravete y Pedro Ángel Palou, entre otros.

El programa incluyó 35 lecturas de poesía y cuento, 84 presentaciones artísticas y 51 talleres, además de la exhibición de cortometrajes, actividades lúdicas, acciones de fomento a la lectura, 41 mesas redondas, conferencias y nueve foros.

Feria del Libro BUAP rompe récord con más de 80 mil asistentes. (Cortesía)

En total, se realizaron 457 actividades culturales y artísticas gratuitas, lo que fortaleció el acceso a la cultura para la comunidad universitaria y el público en general.

Por otra parte, se instalaron 154 stands con la participación de 250 sellos editoriales, donde se ofrecieron libros de distintos géneros literarios, académicos y científicos, con precios accesibles y descuentos especiales.

A casi cuatro décadas de su creación, la FENALI BUAP se consolida como una de las ferias del libro más importantes del país, reafirmando el compromiso de la institución por difundir la cultura y fomentar la lectura en la sociedad.