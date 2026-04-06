Con el objetivo de fortalecer la investigación, impulsar proyectos y generar intercambios estudiantiles, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla firmó un Memorando de Entendimiento con la Universidad de St Andrews, en Escocia, Reino Unido.

La Universidad de St Andrews se fundó a principios del siglo XV, y fue nombrada como la Universidad Escocesa del Año en la Guía Universitaria 2026 del Daily Mail.

BUAP y St Andrews impulsan colaboración académica

Al evento asistieron, en representación de la rectora Lilia Cedillo, el Dr. Humberto Morales Moreno, Profesor Investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP, y el Dr. Brad MacKay, subdirector y vicerrector de la Universidad de St Andrews.

BUAP fortalece vínculos con universidad de Escocia (cortesía)

En 1996 ambas instituciones firmaron una de las primeras colaboraciones, donde el profesor Will Fowler, del Departamento de Español de St Andrews, y el Dr. Morales Moreno, copresidieron una reunión en la Universidad de Salamanca, España. Y con el paso de los años, ambas instituciones han colaborado en diversas investigaciones como:

Proyecto financiado por el Arts and Humanities Research Council (Consejo de Investigación de Artes y Humanidades) de Reino Unido, entre 2007 y 2010

Proyecto que el profesor Fowler supervisó sobre las relaciones británico-mexicanas, realizado bajo los auspicios del Año Dual México-Reino Unido de 2015

BUAP fortalece vínculos con universidad de Escocia (cortesía)

Finalmente, el Dr. Humberto Morales Moreno encabezó una charla en el Centro de Investigación Intercultural del Siglo XIX de la Facultad de Lenguas Modernas sobre “Ulysses Grant y Porfirio Díaz. Generales y Presidentes. Un nuevo enfoque de la historiografía mexicana del siglo XIX”, y llevó a cabo un taller sobre la Gran Década Nacional, donde participaron estudiantes de honor de español que cursan el módulo de México en el siglo XIX.

Este Memorando de Entendimiento reafirma el compromiso de colaboración de ambas instituciones, el cual se estableció hace 30 años, con el fin de mejorar las investigaciones y fortalecer la vida académica.