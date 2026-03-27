En un esfuerzo por fomentar la memoria histórica y la profesionalización de la industria del libro, la BUAP fue el escenario de dos presentaciones editoriales de primer nivel.

Los autores José Luis Pescador y Pilar Gordoa compartieron sus obras más recientes, abordando desde los pasajes más crudos de la Conquista de México hasta los retos estratégicos de la comercialización de textos en la era digital.

La caída de Tenochtitlán: Un viaje gráfico a la masacre de Cholula

Desde las instalaciones de la BUAP se dio a conocer el cuarto tomo de “La caída de Tenochtitlán”, de José Luis Pescador. Esta obra trasciende la ficción al integrar una rigurosa documentación histórica y referencias estéticas a la pintura de José Clemente Orozco, ofreciendo una narrativa que conecta el pasado con el presente a través de textos del siglo XVI que evidencian la incapacidad de entendimiento entre dos mundos.

Este volumen final profundiza en episodios determinantes para la historia de México, centrando su relato en la masacre de Cholula, uno de los sucesos más violentos de la guerra entre españoles y mexicas.

Asimismo, el autor explora la toma de conciencia de Malintzin, un personaje vital que encarna el proceso de cambio y la complejidad en la toma de decisiones, culminando la entrega con el histórico encuentro entre Moctezuma Xocoyotzin y Hernán Cortés.

La caída de Tenochtitlán y el marketing digital: Novedades en la Feria del Libro. (Cortesía)

BUAP presenta obra estratégica sobre marketing editorial y digital

Por otra parte, el Foro Carolino albergó la presentación de “El arte de conquistar lectores. El marketing de libros en la era digital”, de Pilar Gordoa. En esta obra, la autora condensa 28 años de experiencia en la industria, analizando la transformación de las estrategias de venta y posicionamiento de autores.

El libro está diseñado como una herramienta de consulta para profesionales y entusiastas del sector, destacando por sus casos de estudio y ejemplos reales que permiten aprender tanto de los aciertos como de los errores en el mercado actual.

Pilar Gordoa subrayó que el marketing editorial representa un reto constante debido a la saturación de contenidos, por lo que su obra se posiciona como una guía práctica para quienes buscan navegar con éxito en el entorno digital y consolidar un vínculo real con sus lectores.