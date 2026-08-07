El asesinato de Dominga Pérez Comisario, una adulta mayor que se ganaba la vida vendiendo cemitas, ha provocado indignación entre habitantes del municipio de Amozoc, Puebla, quienes exigen justicia.

La mujer de más de 90 años de edad regresaba a su domicilio por la noche después de vender sus cemitas. Una de las líneas de investigación es que fue asaltada, pues entre sus pertenencias solo encontraron 90 pesos.

Asesinato de Dominga, vendedora de cemitas, desata indignación en Amozoc, Puebla

La Fiscalía de Puebla abrió una carpeta de investigación por el asesinato de Dominga, quien fue atacada durante la noche del pasado martes 4 de agosto, cuando un hombre que la seguía la golpeó con una piedra.

Asesinato de Dominga, vendedora de cemitas, desata indignación en Amozoc, Puebla (Redes sociales)

Reportes indican que Dominga fue atacada sobre un camino de terracería ubicado entre la calle 7 Oriente y la Privada 4 Sur, en la colonia 21 de Marzo. Vecinos la localizaron con graves lesiones en la cabeza.

Familiares de Dominga revelaron que la adulta mayor llevaba consigo el dinero de la venta de cemitas, por lo que una de las líneas de investigación es que el hombre que la seguía intentó asaltarla.

El caso ha generado una fuerte reacción entre vecinos y usuarios de redes sociales, quienes lamentaron la muerte de la mujer, reconocida por trabajar diariamente para obtener su sustento.

Durante las manifestaciones de duelo, familiares y habitantes de Amozoc exigieron que el crimen no quede impune y pidieron a la Fiscalía de Puebla acelerar las investigaciones para dar con el responsable.