Habitantes de San Andrés Cholula, Puebla, realizaron una movilización para expresar su preocupación por la inseguridad en el municipio y exigir a la alcaldesa Guadalupe Cuautle acciones para atender los robos, las extorsiones a negocios y las balaceras que, aseguran, afectan la tranquilidad de las familias.

Durante el recorrido por distintas calles, madres y padres de familia, jóvenes, niñas y niños manifestaron su inconformidad por las condiciones de seguridad en colonias, fraccionamientos y espacios de convivencia. Los participantes señalaron que buscan recuperar la tranquilidad para caminar por sus calles y realizar sus actividades cotidianas sin temor.

Familias de San Andrés Cholula exigen acciones contra robos y extorsiones

Al grito de “No más robos, no más robos, estamos cansados de tanta inseguridad”, las y los manifestantes pidieron al Ayuntamiento reforzar las acciones de seguridad y atender las denuncias ciudadanas relacionadas con la delincuencia.

Entre las principales preocupaciones expresadas durante la marcha estuvieron los robos, las extorsiones a comerciantes y los enfrentamientos armados que, de acuerdo con los participantes, se han registrado en el municipio.

Los asistentes también cuestionaron las prioridades de la administración encabezada por Guadalupe Cuautle, a quien solicitaron medidas para mejorar la protección de las familias y los negocios de San Andrés Cholula.

Comerciantes y familias piden recuperar la tranquilidad en el municipio

Durante la movilización, una comerciante de San Andrés Cholula expresó su preocupación por las condiciones en las que realizan sus actividades y pidió que se garantice la seguridad de quienes trabajan en la zona.

La participante señaló que las familias buscan transitar libremente por las calles y que los negocios puedan operar sin enfrentar amenazas o extorsiones.

La marcha reunió a personas de distintas edades, quienes coincidieron en solicitar al gobierno municipal atención a sus demandas y acciones para fortalecer la seguridad pública en San Andrés Cholula.