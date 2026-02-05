El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, impulsa la conectividad entre Puebla, Morelos y Guerrero con el proyecto de la carretera Cuautla-Tlapa-Marquelia, el cual registra un avance del 90 por ciento en su primera etapa.

A través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en coordinación con el Gobierno de Puebla, que preside Alejandro Armenta, el proyecto busca reducir tiempos y costos de traslado, además de detonar sectores estratégicos como el turismo, el comercio y el desarrollo económico regional.

SICT reporta avances en infraestructura del eje Cuautla-Tlapa

El titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, informó que ya se concluyeron trabajos en el tramo Entronque Palomas–Acatlán de Osorio, con una longitud de tres kilómetros.

Precisó que, en Puebla, la carretera contempla 49 kilómetros, de los cuales 36 ya presentan avance, correspondientes a los tramos Jantetelco–Izúcar de Matamoros y El Pitayo–Acatlán de Osorio.

En territorio poblano, la obra atraviesa los municipios de Tehuitzingo, Tepexco, Acatlán y Chinantla, y fortalecerá la conectividad con Morelos y Guerrero, en beneficio de productores, transportistas, comerciantes y prestadores de servicios turísticos.

Asimismo, el proyecto facilitará el acceso de la población a servicios de salud, educación y abasto, en una de las regiones con mayor rezago histórico del país.

El eje carretero se enmarca en la política de desarrollo con bienestar e inclusión territorial, al garantizar mejores servicios y una mayor calidad de vida para las y los poblanos. La obra contempla una extensión de 385 kilómetros y una inversión de 13 mil 652 millones de pesos

Con estas acciones, el Gobierno federal y el Gobierno de Puebla refrendan su compromiso de cerrar brechas históricas, impulsar el desarrollo del sur del estado y consolidar infraestructura estratégica que genere prosperidad compartida.