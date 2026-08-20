José Luis García Parra exhibió los contratos millonarios que TV Azteca recibió durante administraciones del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, tanto por convenios de publicidad como por el evento conocido como “Ciudad de las Ideas”.

De acuerdo con el funcionario poblano, durante la tercera emisión de Derecho de Réplica del estado, realizada el pasado 19 de agosto, TV Azteca recibió 826 millones de pesos entre 2012 y 2019.

García Parra cuestionó la cobertura que la televisora realizó durante las administraciones anteriores y relacionó sus críticas al actual gobierno de Puebla con el fin de los contratos millonarios.

“Fíjense hoy que la fábrica de mentiras, un día sí y otro también nos dice y le dice a la gente, ¿cómo puede ser que Puebla esté hundida? Hundida en violencia, sumida en la inseguridad. No hay nadie que haga nada por los poblanos (...) ¿Dónde estaba TV Azteca? Aquí cuando le entregó el PAN a los grupos delictivos el control para cometer crímenes impunemente. ¿Dónde estaba TV Azteca? ¿Por qué nunca hablaron? Ah, les voy a decir por qué. En 2012 estaban recibiendo por la Ciudad de las Ideas o Festival de las Ideas, 31 millones y medio de pesos.” José Luis García Parra, coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla

Hoy la Fábrica de Mentiras se dice muy preocupada por la seguridad de #Puebla.



Qué curioso, cuando gobernaba el PAN y la delincuencia ganaba terreno, TV Azteca recibía millones de pesos en convenios de publicidad y recursos para la Ciudad de las Ideas.



Parece que la… pic.twitter.com/0TWqdDCpxx — José Luis García Parra (@JLG_PARRA) August 19, 2026

Así eran los contratos millonarios de TV Azteca con gobiernos del PAN

Según José Luis García Parra, TV Azteca recibió recursos públicos de gobiernos del PAN en Puebla entre 2012 y 2019 mediante convenios de publicidad y pagos relacionados con el evento “Ciudad de las Ideas”.

Los montos señalados por el funcionario fueron los siguientes:

2012: 31.5 millones de pesos por “Ciudad de las Ideas”, además de más de 50 millones de pesos por el convenio de publicidad.

2013: una cifra superior a la registrada en 2012.

2014: 33 millones de pesos por “Ciudad de las Ideas”, además de 50 millones de pesos por publicidad.

2015, 2016, 2017 y 2018: hasta 35 millones de pesos cada año por “Ciudad de las Ideas”, más 50 millones de pesos correspondientes a publicidad.

2019: 21 millones de pesos por “Ciudad de las Ideas” y 68 millones de pesos por el convenio de publicidad.

De esta manera, el flujo de recursos públicos destinado a TV Azteca entre 2012 y 2019 habría alcanzado 826 millones de pesos, de acuerdo con las cifras expuestas por García Parra.

García Parra relaciona críticas de TV Azteca con el fin de contratos en Puebla

José Luis García Parra señaló que, con la llegada de la administración encabezada por Alejandro Armenta, TV Azteca dejó de recibir los contratos millonarios que, según su versión, obtuvo durante gobiernos anteriores.

El funcionario poblano relacionó este cambio con las críticas que la televisora ha realizado al actual gobierno de Puebla y sostuvo que existe una diferencia entre la cobertura del estado durante las administraciones anteriores y la actual.

En contraste, García Parra aseguró que 20 delitos de alto impacto disminuyeron en Puebla y acusó a TV Azteca de tergiversar información sobre la situación de seguridad en la entidad.

Las afirmaciones sobre los contratos, los montos y la relación entre estos recursos y la cobertura de TV Azteca fueron realizadas por el funcionario durante la emisión de Derecho de Réplica.