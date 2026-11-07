La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, inauguró la segunda edición del Congreso Internacional de Ciencia de Datos, un encuentro académico que reúne a estudiantes y especialistas nacionales e internacionales para compartir conocimientos y analizar los avances de esta disciplina.

La jornada se lleva a cabo en el Auditorio Albert Einstein de la Facultad de Ciencias de la Computación, donde integrantes de la comunidad universitaria dialogan con ponentes sobre los alcances de la ciencia de datos, sus aplicaciones y sus perspectivas a futuro.

Lilia Cedillo destaca importancia del Congreso Internacional de Ciencia de Datos

Durante la inauguración, Lilia Cedillo destacó que este espacio permite a los estudiantes actualizar sus conocimientos y conocer los avances que se desarrollan en otras instituciones. También los invitó a participar activamente en las actividades de esta segunda edición.

Por su parte, María Consuelo Molina García, directora de la Facultad de Ciencias de la Computación, señaló que el congreso se consolida como un espacio para compartir conocimiento y presentar los avances de la ciencia de datos.

Asimismo, destacó que esta disciplina, junto con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, ofrece oportunidades para la investigación, la innovación y el desarrollo social.

BUAP reúne a estudiantes y expertos en Congreso Internacional de Ciencia de Datos (Cortesía )

Congreso de la BUAP acerca a estudiantes a los avances internacionales en ciencia de datos

Daniel Marcelo Gonzales Arriaga, integrante del comité organizador, explicó que el encuentro surgió con el propósito de crear un espacio de convergencia para que los estudiantes puedan dialogar directamente con especialistas y conocer las tendencias del conocimiento nacional e internacional.

En esta segunda edición, estudiantes y ponentes intercambian experiencias y perspectivas sobre el desarrollo de la ciencia de datos, un campo interdisciplinario que mantiene vínculos con distintas áreas del conocimiento y las nuevas tecnologías.

Con este encuentro, la BUAP busca fortalecer la actualización académica y generar oportunidades de intercambio entre su comunidad estudiantil y especialistas dedicados a la investigación y el desarrollo tecnológico.