El Consejo Universitario de la BUAP aprobó la convocatoria para el nombramiento del titular de la Rectoría, así como proyectos clave como:

La ejecución del Comedor Universitario.

La creación del Doctorado en Ciencias en Agroecología.

La creación del Reglamento de Bienes Históricos, Culturales y Naturales.

También se definió el calendario de mesas de trabajo para dar seguimiento a los acuerdos.

Convocatoria para la Rectoría de la BUAP

La publicación de la convocatoria para el nombramiento del titular de la Rectoría de la BUAP será el 22 de agosto.

La auscultación de nominaciones será los días 25 y 26, entrevistas el 27 y registro de candidaturas el 28 .

La campaña se realizará del 29 de agosto al 8 de septiembre, con jornada de auscultación sectorial el 10 y calificación y nombramiento el 12 de septiembre, para el periodo 2025-2029.

BUAP aprueba integración de Comisión de Auscultación y la Comisión Electoral

La BUAP aprobó la integración de la Comisión de Auscultación y la Comisión Electoral, conformadas por:

Autoridades académicas, representantes del alumnado y personal no académico, así como miembros de los consejos por funciones de Investigación, Docencia y Extensión Cultural, garantizando participación diversa en el proceso.

BUAP anuncia proyectos académicos complementarios

El Comedor Universitario ofrecerá hasta 3 mil comidas diarias , apoyando prácticas profesionales y servicio social, sin sustituir becas alimentarias.

Asimismo, el Doctorado en Agroecología será el segundo en el país, con 20 docentes, 90 por ciento del SNII, y vinculación internacional.

Por último, se aprobó el Reglamento de Bienes Históricos para preservar el acervo universitario.