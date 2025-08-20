La BUAP y el agroparque de Los Reyes de Juárez serán sede de la Expo Hortícola Puebla 2025, del 8 al 10 de octubre.

El objetivo es generar colaboración entre productores, empresas y académicos para fortalecer el desarrollo agrícola sostenible en Puebla.

Detalles de la Expo Hortícola 2025

La edición número 17 de la Expo Hortícola reunirá a más de 100 expositores, 60 empresas semilleras y un promedio de 4 mil visitantes diarios.

El evento se llevará a cabo de 9:00 a 17:00 horas, informó el director del Complejo Regional Centro, Armando José José.

En la Expo Hortícola 2025 participarán compañías de semillas, fertilizantes, agroquímicos y tecnología, además de dependencias gubernamentales y productores.

BUAP celebrará el Cuarto Congreso Internacional de Innovación y Ciencias Agropecuarias

De manera paralela, la BUAP celebrará el Cuarto Congreso Internacional de Innovación y Ciencias Agropecuarias, bajo el lema “El campo se transforma en ciencia”.

En este se impartirán conferencias magistrales sobre biotecnología, fitotecnia, producción animal, ciencia de los alimentos y desarrollo rural sustentable.

En la presentación también intervinieron el alcalde de Los Reyes de Juárez, Alfonso Vélez ; la directora de Agricultura estatal, Fanny Susana, y representantes de Irritec México y del Congreso Internacional.