El CICM de la BUAP es un espacio que, desde hace más de 45 años, desarrolla investigación científica y tecnológica, imparte posgrados y difunde ciencia.

Sus áreas consolidadas incluyen microbiología médica, de suelo, ambiental y ecología microbiana.

Líneas de trabajo del CICM de la BUAP

En los últimos cinco años, el CICM ha incorporado genómica microbiana, ecología molecular y metagenómica, con un enfoque multidisciplinario de “una sola salud”.

Cuenta con 42 investigadores, activos en investigación aplicada, docencia y divulgación científica.

CICM de la BUAP impulsa innovaciones microbiológicas

El centro participa en maestrías y doctorados en microbiología, así como en otras licenciaturas de la BUAP.

Su producción científica incluye artículos en revistas indizadas, con investigadores que publican entre uno y más de cinco trabajos al año.

Biofertilizantes de la BUAP con impacto social

En microbiología de suelo, el CICM desarrolló biofertilizantes como biofertibuap y biofosfobuap , que aumentan entre 20 y 30 por ciento la producción agrícola.

Asimismo, reducen 50 por ciento el uso de fertilizantes químicos y benefician a productores de todo el país sin dañar la salud o el medio ambiente.