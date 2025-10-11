El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezó un recorrido por comunidades de la Sierra Norte de Puebla para supervisar los daños, registrar familias damnificadas y entregar apoyos a los y las afectadas. Esta atención inmediata es parte de las estrategias de contingencia por lluvias del Gobierno del Estado.

Puebla registra daños graves por fuertes lluvias

De acuerdo con los reportes oficiales, 38 municipios presentan afectaciones por las intensas lluvias, con 66 localidades dañadas, 29 tramos carreteros colapsados y dos puentes afectados, ubicados en Venustiano Carranza–Chicualoque y Tlacuilotepec.

Durante su recorrido, el gobernador visitó la comunidad Patoltecoya, donde varias viviendas fueron afectadas por el deslave del cerro, así como la colonia El Aguacatal, donde se presentó la explosión de un calentador de gas, provocando daños materiales a varias casas.

Autoridades del gobierno de Puebla supervisan la zona, asegurando la atención integral a los habitantes afectados (Cortesía)

Alejandro Armenta estuvo acompañado por el Comandante de la VI Región Militar, Héctor Ávila Alcocer, y del coordinador estatal de Protección Civil, Coronel Bernabé López Santos, el gobernador reafirmó el compromiso de mantener presencia permanente en la zona, con maquinaria y albergues activos para atender a los damnificados.

El mandatario expresó su solidaridad con las familias y aseguró que su patrimonio será reconstruido con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Municipios con mayores afectaciones

En Huauchinango, las zonas más impactadas son El Paraíso, La Palapa, Cuaxicala y el camino a Puga, donde se reportaron inundaciones, deslaves y derrames de petróleo por el colapso parcial de un dique.

Mientras tanto, en Xicotepec de Juárez, las comunidades La Ceiba, San Pedro Ixtlán y Villa Ávila Camacho registraron deslizamientos y daños en la red de PEMEX, por lo que se instalaron barreras de contención y vías alternas.

Finalmente, Alejandro Armenta aseguró que se mantendrá un despliegue operativo y social hasta restablecer las condiciones óptimas en toda la Sierra Norte.