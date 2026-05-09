La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF de Puebla, Ceci Arellano, encabezó la inauguración del nuevo Centro Municipal de Salud Socioemocional (CEMUSSE), espacio que ofrecerá atención psicológica y acompañamiento emocional a habitantes del municipio.

Durante el arranque de este proyecto, la titular del SEDIF reconoció la importancia de fortalecer estrategias enfocadas en la salud mental y el bienestar emocional de niñas, niños, adolescentes y familias poblanas, especialmente en un contexto donde crece la necesidad de atención especializada.

CEMUSSE brindará atención psicológica y talleres comunitarios

Acompañada por la presidenta municipal de Zacatlán, Beatriz Sánchez Galindo, destacó que la colaboración entre instituciones educativas, autoridades y sociedad civil permite generar acciones con impacto social y atención cercana a la ciudadanía.

El nuevo CEMUSSE ofrecerá servicios de orientación psicológica, talleres socioemocionales y actividades dirigidas a personas de distintas edades, además de llevar jornadas itinerantes a comunidades del municipio para ampliar la cobertura de atención.

Puebla fortalece atención en salud mental comunitaria (cortesía)

El proyecto contó con la participación de la IBERO Puebla, cuyos especialistas realizaron diagnósticos en diversas comunidades para detectar problemáticas relacionadas con salud emocional y necesidades de acompañamiento psicológico.

De acuerdo con las autoridades, los resultados permitieron identificar áreas prioritarias de atención, principalmente entre niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.

Beatriz Sánchez afirmó que este nuevo espacio surge luego de escuchar las necesidades de estudiantes, docentes y familias, por lo que aseguró que el objetivo es convertirlo en un lugar seguro y accesible para quienes requieren apoyo emocional.

Puebla fortalece atención en salud mental comunitaria (cortesía)

El modelo de atención está inspirado en el trabajo del CEPOSAMI, considerado un referente en atención socioemocional en América Latina.

Las autoridades señalaron que esta iniciativa también forma parte de la estrategia impulsada por el gobernador Alejandro Armenta Mier y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer políticas públicas enfocadas en salud mental, bienestar familiar y desarrollo integral.