La Benemérita Universidad de Puebla (BUAP) inició su tradicional campaña “Dona un Juguete”, con el objetivo de apoyar a los Reyes Magos y regalar sonrisas a niñas y niños de comunidades marginadas este 6 de enero del 2026.

BUAP invita a donar juguetes nuevos o en buen estado

Jorge Avelino Solís, titular de la Coordinación General de Participación y Desarrollo Estudiantil, informó que este año se recibirán juguetes nuevos o en buen estado, preferentemente que no requieran pilas, para garantizar un uso más eficiente.

Esta campaña es impulsada por la rectora Lilia Cedillo Ramírez, con la que busca reforzar entre los universitarios los valores de solidaridad, empatía y compromiso social.

¿Dónde hay centros de acopio para donar juguetes?

La BUAP habilitó múltiples sedes de acopio para facilitar la participación tanto de la comunidad universitaria como del público en general. Estos son los puntos oficiales:

Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos (CU)

Ciudad Universitaria 2

Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura (Av. Don Juan de Palafox y Mendoza 406, Centro Histórico)

Complejo Cultural Universitario (Vía Atlixcáyotl 2299)

Farmacias Fleming

Hospital Universitario (Av. 25 Pte. 1301, Los Volcanes)

BUAP busca recolectar más de 6 mil juguetes para niñas y niños de Puebla (Cortesía)

Fechas y horarios de recepción

CU, CU2 y Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura: Hasta el 19 de diciembre, de 9:00 a 17:00 horas

Resto de las sedes: Hasta el 5 de enero de 2026, en el mismo horario

¿Qué juguetes se pueden donar?

La campaña espera recibir:

Muñecas

Carritos

Pelotas

Juegos de mesa

Juguetes didácticos

Todos estos artículos serán destinados a niñas y niños que viven en condiciones de vulnerabilidad en diversos municipios del estado de Puebla.

Para la entrega de los juguetes, docentes y estudiantes de los complejos regionales Centro, Mixteca, Nororiental, Norte y Sur, así como de las preparatorias Simón Bolívar de Atlixco y Enrique Cabrera Barroso de Tecamachalco, además de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias en Teziutlán y Tlatlauquitepec, participarán en la distribución el 6 de enero.

La meta es superar los 6 mil juguetes entregados, fortaleciendo la tradición de Reyes Magos y llevando alegría a miles de pequeños que esperan con ilusión la llegada de sus regalos.