Un equipo de investigadoras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) logró un avance sin precedentes que podría transformar la vida de pacientes con cáncer, quienes suelen enfrentar pérdida severa de masa muscular como consecuencias de la enfermedad y tratamientos.

Los y las científicas desarrollaron nuevos esteroides anabólicos sin los efectos secundarios típicos de la testosterona, capaces de estimular el crecimiento del tejido muscular de manera segura.

BUAP crea esteroides anabólicos a base de una planta que aumenta la masa muscular

De acuerdo con la doctora Maura Cárdenas García, líder del proyecto, algunos de estos compuestos llegaron a aumentar la masa muscular hasta 300 veces.

Asimismo, se dio a conocer que el equipo sintetizó cerca de 70 compuestos utilizando como base la diosgenina, obtenida del barbasco (Dioscorea composita), una planta mexicana históricamente utilizada en la industria farmacéutica.

BUAP desarrolla esteroides anabólicos para mejorar la calidad de vida de pacientes con cáncer (Cortesía)

A partir de esta molécula, los investigadores realizaron modificaciones químicas que permitieron dotar a los compuestos de propiedades anabólicas, antiproliferativas y antiinflamatorias.

Por otra parte, la doctora María Guadalupe Hernández Linares, especialista en Química, detalló que estas alteraciones se diseñaron para que los compuestos se unan con mayor facilidad a los receptores encargados de generar masa muscular, sin provocar efectos indeseados como cambios en la voz, alteraciones en genitales o crecimiento de vello.

BUAP consolida proyecto con impacto internacional

Durante la pandemia, la Conacyt financió este proyecto, el cual se encuentra en pruebas in silico y in vitro que evalúan el comportamiento metabólico, anticancerígeno y anabólico de los compuestos. El paso siguiente es llevarlo a modelos animales y comprobar su eficacia y descartar riesgos.

Además, la investigación generó tres patentes: dos por actividad anabólica y una por actividad anticancerígena.

A nivel global, los grupos dedicados a la síntesis de esteroides anabólicos son escasos, por lo que el trabajo de la BUAP coloca a México en la vanguardia científica.

Los compuestos desarrollados son multidiana, es decir, actúan en varios procesos celulares, lo que abre la puerta a posibles tratamientos para distintas enfermedades asociadas a la pérdida de músculo.

Con esta investigación, la BUAP se posiciona como un referente en ciencia y medicina, con un proyecto que podría marcar un antes y después en la atención de pacientes con cáncer.