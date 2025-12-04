Ante más de tres mil estudiantes reunidos en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP, el premio Nobel de Química 2009, Venki Ramakrishnan, dio una charla a la comunidad universitaria donde habló sobre su trayectoria, su pasión por la ciencia y los desafíos que lo llevaron a estudiar el envejecimiento humano.

Durante su visita, realizó la promoción de su nuevo libro “Por qué nos morimos. La nueva ciencia del envejecimiento y la búsqueda de la inmortalidad”, además, estuvo acompañado por la rectora, Lilia Cedillo Ramírez, y el investigador, Omar López Cruz, del INAOE.

Venki Ramakrishnan destaca que la curiosidad lo llevó a estudiar Biología

Durante el conversatorio, Ramakrishnan destacó que su vocación científica nació gracias a la influencia de sus padres y a una curiosidad constante por entender cómo funcionan las cosas, situación que lo hizo cambiar de disciplina, pasando de la Física a la Biología molecular.

Asimismo, subrayó que la investigación requiere de un esfuerzo constante, pero que ofrece momentos gratificantes. Ante una pregunta sobre la frustración en el laboratorio, señaló que en ciencia “las preguntas no siempre tienen respuesta”, pero el proceso de buscarla es lo que mantiene vivo el impulso de investigar.

Venki Ramakrishnan asegura que la curiosidad es el motor de su pasión por la investigación (Cortesía)

Venki Ramakrishnan explica su estudio del ribosoma

El Nobel también explicó que su estudio del ribosoma le abrió más preguntas de las que resolvió, por lo que se ha dedicado a estudiar mecanismos de envejecimiento, tema que desarrolla en su reciente publicación, donde busca desmontar mitos y explicar de manera accesible y sencilla cómo es que funciona el envejecimiento del cuerpo.

“Lo que quería lograr con este libro no es dar un punto de vista científico, pero sí los pormenores de la vida y cómo logramos verla para entenderla en términos simples (…) Busco contradecir las teorías alrededor de la vejez y tratar de plantear de forma profunda cómo logramos vivir más tiempo y el papel que juega la ciencia en ello” Venki Ramakrishnan, premio Nobel de Química 2009

Previo al evento, el científico sostuvo un conversatorio con estudiantes, donde se resolvieron dudas sobre su trayectoria, técnicas de investigación y el impacto de su trabajo en Cambridge.

Finalmente, Venki Ramakrishnan alentó a los jóvenes a mantener la curiosidad como guía, recordando que la ciencia avanza gracias a quienes se atreven a preguntar “por qué” y “para qué”.