La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) continúa ampliando la infraestructura de Ciudad Universitaria 2 (CU2) con la construcción de un nuevo nodo de transferencia y edificio exclusivo para docentes, proyecto que busca mejorar las condiciones de movilidad y estancia del personal académico.

La colocación de la primera piedra fue encabezada por la rectora Lilia Cedillo Ramírez, quien destacó que este espacio representa un reconocimiento al trabajo y compromiso de las y los profesores universitarios.

Nuevo edificio en CU2 de la BUAP tendrá áreas de descanso y conexión de transporte

De acuerdo con autoridades universitarias, el proyecto contempla un nodo de transferencia para facilitar la conexión del sistema de transporte entre Ciudad Universitaria y CU2, además de un edificio de tres niveles diseñado para albergar hasta 111 docentes al mismo tiempo.

Lilia Cedillo coloca primera piedra del nuevo edificio para docentes en CU2 (cortesía)

El titular de Infraestructura Educativa de la BUAP, Gustavo Garrido Cocoletzi, explicó que el inmueble contará con cubículos individuales y grupales, salas de usos múltiples, áreas de descanso, coffee break, baños, elevador y patio central.

Asimismo, el espacio integrará un sistema bioclimático para optimizar la ventilación y el aprovechamiento de recursos naturales. La universidad destacó que esta obra forma parte de la estrategia de consolidación de Ciudad Universitaria 2 como uno de los proyectos educativos más importantes de Puebla.

Lilia Cedillo coloca primera piedra del nuevo edificio para docentes en CU2 (cortesía)

Con esta nueva infraestructura, la BUAP busca fortalecer las condiciones laborales de su planta académica y responder al crecimiento que mantiene la comunidad universitaria en CU2.