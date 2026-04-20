Investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) desarrollan estudios paleobiológicos que permiten reconstruir la historia natural de Puebla y del centro del país a partir del análisis de fósiles con millones de años de antigüedad.

Desde el Laboratorio de Paleobiología de la Facultad de Ciencias Biológicas, el doctor Carlos Castañeda Posadas encabeza proyectos científicos que buscan comprender cómo ha evolucionado la biodiversidad regional durante los últimos 90 millones de años.

BUAP analiza fósiles marinos, mamuts y polen para reconstruir la historia natural (cortesía)

El especialista explicó que estudiar organismos del pasado también permite generar herramientas para entender cambios ambientales actuales y futuros, ya que los fósiles muestran cómo respondió la naturaleza ante transformaciones climáticas y ecológicas en otras épocas.

BUAP descubre nuevo pez prehistórico en Puebla

Uno de los hallazgos más relevantes fue el descubrimiento de una nueva especie fósil llamada Buapichthys gracilis, cuyo nombre significa “pez ágil de la BUAP”. La especie fue localizada en rocas del municipio de Molcaxac y se calcula que habitó en la región hace 90 millones de años, durante el periodo Cretácico.

BUAP analiza fósiles marinos, mamuts y polen para reconstruir la historia natural (cortesía)

El descubrimiento fue realizado por el estudiante de posgrado Carlos Iván Medina Castañeda, con asesoría de Carlos Castañeda Posadas y el doctor Kleynton Magno Cantalice. Tras más de dos años de investigación y comparación anatómica, el estudio fue publicado en la revista científica Cretaceous Research.

Puebla estuvo bajo el mar hace millones de años

Los especialistas explicaron que durante el Cretácico, el territorio donde hoy se ubica Puebla formaba parte de un mar interior de Norteamérica, razón por la que la entidad conserva abundantes fósiles marinos.

BUAP analiza fósiles marinos, mamuts y polen para reconstruir la historia natural (cortesía)

Otra línea de investigación se concentra en restos de megafauna del Pleistoceno. En el Ecocampus BUAP se han encontrado vestigios de mamuts, bisontes, caballos prehistóricos y gliptodontes.

Los investigadores también estudian antiguos granos de polen, maderas y hojas fosilizadas para reconstruir la vegetación de la cuenca de Puebla-Tlaxcala durante los últimos 15 millones de años. La universidad resguarda todas estas piezas en una colección paleontológica reconocida oficialmente por el INAH.

BUAP analiza fósiles marinos, mamuts y polen para reconstruir la historia natural (cortesía)

Con ello, la BUAP se mantiene como la única institución educativa de Puebla con esta acreditación, consolidándose como referente en investigación científica y conservación del patrimonio fósil.