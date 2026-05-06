La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fue sede de la conferencia “Desde Víctor Hugo hasta Le Clézio. Dos siglos de literatura francesa fascinada por México”, encabezada por el historiador francés Christian Duverger, realizada en el marco del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Durante su participación, el historiador analizó cómo la figura de Hernán Cortés ha sido reinterpretada a lo largo del tiempo; además, destacó que personajes históricos y culturales de Francia, como Napoleón Bonaparte y Victor Hugo, se vieron influenciados por los relatos vinculados a la conquista de México.

Christian Duverger analiza la influencia de México en la literatura francesa

El evento contó con la presencia del investigador Humberto Morales Moreno, del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP, quien acompañó la reflexión sobre la manera en que la historia y la literatura dialogan para ofrecer nuevas perspectivas sobre los procesos históricos.

BUAP impulsa el diálogo cultural entre México y Francia (cortesía)

Asimismo, subrayó que el arte y la literatura tienen la capacidad de reinterpretar los hechos históricos. Además, destacó que, si bien la historia recoge acontecimientos marcados por guerras y tensiones, el arte permite darles un sentido distinto, más cercano a la comprensión humana.

“El arte suaviza la historia, la historia incluye los conflictos porque los hombres son hombres, y en la historia de los hombres hay guerras, hay conflictos, pero siempre la historia nos da un mensaje, porque los hechos son los hechos sin interpretar y el arte transfigura los hechos” Christian Duverger, historiador francés

BUAP impulsa el diálogo cultural entre México y Francia (cortesía)

La conferencia formó parte de las actividades conmemorativas que buscan fortalecer el diálogo cultural entre México y Francia, resaltando la influencia mutua en campos como la literatura, la historia y el pensamiento intelectual.