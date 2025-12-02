Bankaool informó que agilizará sus operaciones internacionales gracias a la alianza establecida con Maccorp Exact Change Entidad de Pago, mediante la cual los usuarios de la institución bancaria mexicana podrán realizar pagos y recibir cobros desde la Zona Euro en más de 130 divisas.

Bankaool amplía su alcance internacional con nueva alianza con Maccorp

Este acuerdo se integra a una estrategia de expansión global, con especial énfasis en los mercados de Europa y Asia, donde busca consolidar operaciones transfronterizas más eficientes, rápidas y competitivas.

Este anuncio fue encabezado por Juan Antonio Pérez Simón, CEO de Bankaool; Samuel Chaves, vicepresidente del Consejo; y Gonzalo Rodríguez, director general de Maccorp, quienes subrayaron el valor estratégico de esta colaboración para ampliar la oferta de servicios financieros internacionales.