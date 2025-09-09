Bankaool acaba de inaugurar oficialmente la segunda sede de sus oficinas corporativas en la Ciudad de México, además de la reciente incorporación de 280 colaboradores.

Estas oficinas se ubican en Avenida Paseo de la Reforma 105, frente a la Fuente de Petróleos. Esta sede se convierte en la base de operaciones en la ciudad.

Bankaool impulsa empoderamiento de sus usuarios con segundo corporativo en CDMX

Bankaool es un banco mexicano que continúa con su modelo híbrido, el cual combina la atención personalizada, a través de un equipo profesional y empático, con el respaldo de una plataforma ágil que se configura a las necesidades de los usuarios.

Bankaool busca empoderar a sus usuarios (cortes)

Como parte del crecimiento de este banco tiene una entidad “bien mexa”, la cual refleja su compromiso con las necesidades de las y los mexicanos.

Por otra parte, las instalaciones de este segundo corporativo resguardan la obra del artista y músico Tito Fuentes, quien realizó una colaboración con Artbnk, plataforma de Bankaool que promueve el trabajo de creadores mexicanos.