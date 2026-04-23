Bankaool mantiene una perspectiva estable luego de que Fitch Ratings ratificara su calificación BBB+(mex) a largo plazo y F2(mex) a corto plazo, reflejo de la solidez de su modelo de negocio.

Fitch ratifica calificación BBB+ para Bankaool por crecimiento y consolidación

De acuerdo con el análisis de la calificadora, este resultado es producto de una estrategia enfocada en la renovación, crecimiento y consolidación operativa, así como en el fortalecimiento de su oferta de servicios digitales.

Esta evolución ha permitido al banco expandir sus operaciones crediticias, captación de recursos e ingresos operativos, consolidando su posicionamiento en el sistema financiero.

Al cierre de 2025, el ingreso operativo total (IOT) alcanzó los 2,481 millones de pesos, casi el doble de lo registrado el año anterior, lo que evidencia un desempeño financiero positivo.

Asimismo, Fitch destacó que los controles crediticios de Bankaool son efectivos, un elemento clave frente a los retos del entorno económico, particularmente en el segmento de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Bankaool fortalece su plataforma financiera en México

Bankaool continuará fortaleciendo la experiencia de sus usuarios y la solidez de su plataforma financiera, con el objetivo de ampliar su base de clientes.

Con ello, la institución busca contribuir a la construcción de un sistema financiero más sólido, transparente y confiable en México, respaldado por innovación, disciplina financiera y crecimiento sostenido.