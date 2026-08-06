Las políticas migratorias de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, se endurecen.

El Departamento de Estado amplió el control de la revisión obligatoria de redes sociales (Facebook, X, Instagram y TikTok) de los ciudadanos extranjeros solicitantes de visa para incluir a periodistas y viajeros de México y Canadá.

En un artículo del medio Daily Signal, se específica que la medida permitirá a los solicitantes demostrar que cumplen los requisitos para obtener un visado en virtud de la legislación estadounidense.

Así como garantizará que ninguna persona representa un riesgo para la seguridad de Estados Unidos.

Visa de Estados Unidos (Michelle Rojas / SDPNoticias)

Esta política no es del todo nueva, ya se aplica a numerosos tipos de visados para entrar a Estados Unidos.

Estudiantes extranjeros y participantes en intercambios culturales están obligados a hacer público sus perfiles en redes sociales para su revisión. Desde hoy también deberán hacerlo los periodistas extranjeros y ciertos ciudadanos de México y Canadá.

Visados afectados por la revisión de redes sociales

Durante la solicitud, los ciudadanos extranjeros que deseen obtener la visa estadounidense deberán mantener público su perfil en redes sociales.

La medida aplica para solicitantes de visa tanto de inmigrante como de no inmigrante:

Estudiantes y visitantes de intercambio : Visas categorías F, M y J.

: Visas categorías F, M y J. Trabajadores temporales y especialistas : Profesionales y dependientes con visa H-1B, H-3 y H-4.

: Profesionales y dependientes con visa H-1B, H-3 y H-4. Prensa internacional : Periodistas extranjeros (visa tipo I).

: Periodistas extranjeros (visa tipo I). Prometidos y familiares en transición : Visas de novios K-1 y sus dependientes (K-2, K-3).

: Visas de novios K-1 y sus dependientes (K-2, K-3). Categorías específicas de no inmigrante : Empleados domésticos de funcionarios u organizaciones oficiales (A-3, C-3, G-5), programas de intercambio cultural (Q), trabajadores religiosos (R-1, R-2), víctimas de ciertos crímenes y tráfico de personas (T y U).

: Empleados domésticos de funcionarios u organizaciones oficiales (A-3, C-3, G-5), programas de intercambio cultural (Q), trabajadores religiosos (R-1, R-2), víctimas de ciertos crímenes y tráfico de personas (T y U). Visas de inmigrante: Solicitantes que buscan la residencia permanente ya sea por lazos familiares, empleo o la lotería de diversidad.

El Departamento del Estado buscará, en redes sociales de los solicitantes, mensajes violentos, posturas extremistas, apología del odio y expresiones contrarias a los valores y la seguridad pública de Estados Unidos.