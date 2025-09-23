El gobernador Alejandro Armenta reafirmó su compromiso con la paz y la seguridad en Puebla mediante el fortalecimiento del programa de alarmas vecinales, que ya suma 417 cámaras y botones de pánico instalados en colonias de la capital y la periferia.

Este esquema forma parte de una estrategia integral que busca prevenir el delito sin exponer a la ciudadanía, dotándola de herramientas tecnológicas conectadas al C5i.

Alejandro Armenta destaca los resultados del trabajo conjunto

En conferencia de prensa, Armenta señaló que esta política responde al mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum de construir un gobierno comunitario, donde la sociedad participe activamente en la protección de su entorno.

La primera etapa contempla la instalación de mil alarmas vecinales, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, además de contar con el respaldo de Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial.

Beneficios visibles en colonias poblanas

Vecinos como Norma Ávila López, de Exhacienda de Chapulco, celebraron que su colonia fuera la primera en lograr el enlace con la Secretaría de Seguridad:

Tenemos 10 cámaras conectadas al DERI y cero delitos. Solo algunas faltas cívicas. Norma Ávila López

De igual forma, Ana Lilia López Hilerio, de la colonia Maravillas, destacó que este programa reactivó la participación vecinal y los canales de denuncia.

Otras medidas de seguridad impulsadas por Alejandro Armenta

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez, informó que 168 cámaras de fraccionamientos y colonias ya están vinculadas al sistema estatal de videovigilancia. También se instalaron botones de alerta digital y la app “Emergencias 911 Puebla” para mejorar la atención y la investigación criminal.

En tanto, Beatriz Camacho, presidenta de Coparmex, resaltó que la seguridad es una responsabilidad compartida. Explicó que, en una primera etapa, se instalaron cámaras en 30 de los 60 fraccionamientos previstos, y ya se trabaja en una segunda fase.

Un nuevo modelo de seguridad en Puebla

Con la colaboración entre sociedad, sector empresarial y gobierno, Puebla avanza hacia un modelo de seguridad basado en inteligencia, coordinación y participación ciudadana, reafirmando el compromiso de construir un estado más seguro, justo y solidario.