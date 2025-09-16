Puebla vivió una noche histórica y llena de emoción con el primer Grito de Independencia encabezado por Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, quien estuvo acompañado de su esposa Ceci Arellano, del presidente municipal José Chedraui Budib y su esposa Mari Elise Budib.

Más de 8 mil personas asistieron al Grito en Puebla

En un ambiente de seguridad, paz y alegría, más de ocho mil visitantes nacionales e internacionales asistieron al Palacio Municipal para escuchar la arenga del mandatario, quien vitoreó con fuerza a Hidalgo, Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Allende, Aldama, Guerrero y Guadalupe Victoria.

El mandatario conmemoró a los héroes poblanos anónimos y recordó la importancia del humanismo mexicano y los pueblos originarios en la construcción de la patria.

Asimismo, dedicó un mensaje especial a las y los migrantes poblanos. Tras dar el grito, Armenta ondeó la bandera nacional, repicó la campana y dio paso a un espectáculo de fuegos artificiales.

El gobernador de Puebla recordó a las y los migrantes poblanos (Cortesía)

El evento tuvo saldo blanco y la convivencia familiar fue parte fundamental de esta noche que reunió a autoridades estatales como Laura Artemisa García Chávez, presidenta del Congreso local; María Belinda Aguilar Díaz, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y Santiago Nieto, titular del IMPI.

La noche cerró con la presentación de Julión Álvarez en el Paseo Bravo. Con este Grito de Independencia, el Gobierno de Alejandro Armenta Mier reafirmó su compromiso para garantizar celebraciones seguras para todas las familias poblanas.