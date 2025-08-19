El gobernador Alejandro Armenta anunció el inicio de la rehabilitación de 10 vialidades en Puebla, equivalente a 436 calles, gracias a la segunda entrega de 3 mil 500 toneladas de asfalto por parte de Pemex.

Destacó que estos trabajos se realizan con honestidad, innovación y eficiencia, generando un ahorro del 68 por ciento respecto a lo que costarían por contrato.

Alejandro Armenta hace uso responsable de los recursos

Acompañado por su esposa Ceci Arellano, presidenta del SEDIF, Alejandro Armenta subrayó que estas obras son un ejemplo del buen uso de los recursos públicos y del trabajo coordinado con Pemex.

Aseguró que no se permitirá la corrupción ni el mal manejo de los materiales.

Alejandro Armenta anuncia obras complementarias

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, explicó que la intervención abarcará 43.55 kilómetros de vialidades clave en la capital.

Alejandro Armenta agregó que además, se realizan 14 obras en la Red Carretera Estatal con una inversión de 953 millones de pesos.

En tanto, el presidente municipal Pepe Chedraui reconoció el liderazgo del gobernador y el esfuerzo conjunto entre los tres órdenes de gobierno para mejorar la movilidad e infraestructura en beneficio de la ciudadanía.