La industria del calzado en Tehuacán ha renacido gracias al impulso del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, quien visitó la Fábrica de Zapatos “Cariñitos” con el fin de reforzar la economía local y la riqueza comunitaria mediante el cooperativismo y la producción responsable.

Durante su recorrido, el gobernador destacó que la industria zapatera fortalecerá la economía circular, beneficiando a micro, pequeñas y medianas empresas, pues para este 2025 se proyecta la fabricación de 300 mil pares escolares, cifra que para el 2026 aumentará a 700 mil.

Alejandro Armenta señala la importancia del trabajo comunitario

Armenta Mier destacó que el éxito del sector radica en la unión entre productores, gobierno y cooperativas. Por otra parte, la presidenta de la Fábrica “Cariñitos”, Margarita Vargas, reconoció el apoyo del gobernador para elevar los ingresos de los trabajadores.

Además, Alejandro Barroso Chávez, presidente municipal de Tehuacán, señaló que la creación de cooperativas impulsa la generación de nuevos empleos y refuerza la soberanía económica.

El gobernador, Alejandro Armenta Mier, recalcó que el gobierno tiene el derecho de actuar como facilitador del desarrollo económico para garantizar que la producción local genere riquezas comunitarias y fortaleza la economía de las familias de la región.