La Profeco informó que atendió 94 inconformidades durante El Buen Fin 2026, del 12 al 15 de noviembre, y logró conciliar la totalidad de los casos, como parte de las acciones para proteger los derechos de las personas consumidoras y promover relaciones comerciales justas y transparentes.

De acuerdo con el reporte institucional, los principales motivos de las quejas de consumidores fueron el incumplimiento de ofertas y promociones, seguido de que los establecimientos no respetaran los precios anunciados y se negaran a entregar los productos adquiridos.

Profeco supervisa cumplimiento de ofertas durante Buen Fin 2026

¿Qué comercios acumularon más quejas durante El Buen Fin?

Entre las empresas que registraron más inconformidades se encuentran Sam’s Club, Walmart, Soriana, Sears, Coppel, MacStore, Liverpool, The Home Depot, Lacoste y Telcel.

En cuanto a los productos más vendidos en El Buen Fin que estuvieron involucrados en las reclamaciones, destacaron ropa, zapatos, artículos tecnológicos como pantallas, alimentos, bebidas, juguetes y celulares.

Para vigilar el cumplimiento de las condiciones comerciales, la Procuraduría, mediante la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza y sus 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco), colocó 12 mil 161 preciadores y 2 mil 365 decálogos sobre los derechos de los compradores.

Profeco asesoró a más de 6 mil consumidores

Como parte de su operativo nacional, la institución desplegó más de mil 300 personas servidoras públicas, 394 brigadas itinerantes y 169 módulos de atención en centros comerciales y puntos estratégicos.

A través de estos mecanismos y del Teléfono del Consumidor, la dependencia brindó orientación a 6 mil 206 consumidores asesorados sobre sus derechos, trámites y procedimientos para reclamar cuando un proveedor no cumple con lo anunciado.

Profeco supervisa cumplimiento de ofertas durante Buen Fin 2026 (cortesía)

Profeco monitorea publicidad en internet y promociones

De manera paralela, la subprocuraduría de servicios revisó 2 mil 945 contenidos publicitarios en internet. Después del análisis y registro de los mensajes, la Dirección de Procedimientos realizó 127 conminaciones por correo electrónico ante posibles incumplimientos. De estas, 25 fueron corregidas.

Estas acciones forman parte del monitoreo de publicidad en internet realizado durante la jornada comercial para identificar posibles irregularidades en las promociones difundidas por los establecimientos.

¿Cómo comparar precios durante El Buen Fin?

Para facilitar la toma de decisiones de compra, Profeco recordó que está disponible su micrositio oficial, donde se pueden consultar los precios de 490 productos representativos de la temporada.

Esta herramienta permite realizar una comparación de precios entre distintos comercios, identificar descuentos y detectar posibles promociones simuladas.

La Procuraduría señaló que estas medidas buscan que las personas consumidoras cuenten con información para realizar compras informadas y puedan exigir que los establecimientos respeten las condiciones anunciadas.