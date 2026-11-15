Cada noviembre, cuando llega El Buen Fin, las calles y las pantallas parecen moverse a otro ritmo. Los colores llamativos de las ofertas nos rodean y, casi sin darnos cuenta, caemos en la prisa de comprar sin pensar. Detenernos a respirar antes de pagar es un acto muy humano, es recordar que cada peso en nuestra cartera representa horas de trabajo, madrugadas, esfuerzo y los sueños de nuestras familias.

En medio de esa prisa comercial, da tranquilidad saber que no caminamos solas ni solos. Con el tiempo, la Procuraduría Federal del Consumidor ha dejado de ser esa oficina lejana a la que se acudía solo cuando el problema ya estaba hecho, para convertirse en una aliada de todos los días que nos acompaña antes, durante y después de cada compra. Su presencia en plazas comerciales, la revisión cuidadosa de precios y su vigilancia para que se respeten las garantías les devuelven calma a las y los consumidores que buscan aprovechar una buena oportunidad sin caer en engaños.

Mucho de este cambio en la confianza de la gente tiene que ver con la manera en que hoy se dialoga con la ciudadanía. Vale la pena reconocer el trabajo de comunicación tan cercano, claro y humano que ha impulsado el titular de la dependencia, Iván Escalante, sobre todo desde las redes sociales. Hablarles a las familias con palabras sencillas, explicar con ejemplos de la vida diaria cómo descubrir una oferta falsa y mostrar el trabajo real en las calles rompe esa vieja distancia entre las autoridades y las y los ciudadanos. Cuando una institución escucha, orienta y responde de igual a igual, la confianza deja de ser solo una promesa y se vuelve una realidad que se siente.

Comprar con inteligencia no significa desconfiar de todo, sino aprender a valorar lo que tenemos y exigir el respeto que merecemos como consumidoras y consumidores. Es entender que el verdadero éxito de estos días no se mide por la cantidad de bolsas que cargamos de regreso a casa, sino por la seguridad de haber tomado decisiones bien pensadas, con reglas claras y comercios que cumplen su palabra.

Que esta temporada sea mucho más que una fecha para gastar, que sea un recordatorio de lo que logramos cuando las y los ciudadanos nos informamos y las instituciones caminan a nuestro lado. Con empatía, claridad y responsabilidad compartida, juntas y juntos impulsemos un consumo más justo, consciente y humano para todas y todos.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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