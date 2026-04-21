La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó la detención de una persona presuntamente responsable de los delitos de allanamiento de morada y robo en Playas de Tijuana.

Los hechos ocurrieron la mañana del lunes 20 de abril en un domicilio ubicado en la calle Las Perlas, donde el individuo ingresó de manera ilegal a la vivienda.

La captura se logró tras una denuncia ciudadana, lo que permitió desplegar un operativo en la zona. Durante la intervención, autoridades ubicaron el vehículo en el que el sospechoso intentó huir, logrando su aseguramiento en las inmediaciones del acceso a Playas de Tijuana.

Policía de Tijuana detiene a presunto responsable de robo en Playas

De acuerdo con los reportes, el sujeto ingresó al patio del domicilio y despojó a una mujer de un teléfono celular antes de darse a la fuga. Durante el incidente no se registraron detonaciones ni uso de armas.

El detenido, identificado como Jonathan “N”, fue localizado en posesión del celular y posteriormente reconocido por la víctima, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

Policía de Tijuana detiene a presunto responsable de robo y allanamiento. (Cortesía)

La SSPCM reiteró su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y exhortó a la población a reportar emergencias al 911, así como a utilizar herramientas digitales como el Botón de Emergencia y Botón Morado. Asimismo, llamó a evitar la difusión de información no verificada para prevenir la desinformación.