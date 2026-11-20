La Policía Municipal de San Luis Capital obtuvo el Premio Webber-Seavey 2026 a la Excelencia en la Aplicación de la Ley, otorgado por la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP). Con esta distinción, se convirtió en la primera corporación municipal de México y América Latina en recibir este reconocimiento internacional.

El galardón fue entregado durante la conferencia internacional de la IACP, celebrada en Orlando, Florida, Estados Unidos. La propuesta de San Luis Potosí destacó entre 17 mil solicitudes de todo el mundo por un modelo que integra labores policiales, justicia cívica y servicios sociales para prevenir conductas delictivas y atender las causas de la reincidencia.

Modelo de seguridad de San Luis Capital reduce 60% la reincidencia cívica

El modelo impulsado bajo el liderazgo del alcalde Enrique Galindo Ceballos registró una reducción del 60 por ciento en la reincidencia por infracciones cívicas en dos años, de acuerdo con la información del Gobierno municipal.

Este resultado se atribuye al uso de información, análisis de riesgos, intervenciones diferenciadas y seguimiento de personas reincidentes. La estrategia busca atender las causas de las conductas que se repiten mediante mecanismos de prevención y atención social, en lugar de limitarse a responder ante las infracciones.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio Villa Gutiérrez, explicó que el esquema articula a la Policía Municipal, la justicia cívica y los servicios sociales mediante un sistema basado en datos. También contempla intervenciones específicas según los niveles de riesgo, servicios dirigidos y una supervisión judicial fortalecida.

Durante el anuncio, Enrique Galindo expresó que el reconocimiento representa un motivo de orgullo para la ciudad y destacó que el modelo policial desarrollado en San Luis Capital puede servir como referencia para otros municipios de México y del mundo.

San Luis Capital registra avances en percepción de seguridad, según la ENSU

El Gobierno municipal también relacionó los resultados del modelo con una mejora en la percepción de seguridad entre la población. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente a septiembre de 2026, San Luis Capital registró un avance de 9.9 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025.

La medición también mostró una mejora de 15.8 puntos porcentuales en comparación con 2021. Galindo atribuyó estos resultados a la profesionalización policial, la prevención del delito, la proximidad ciudadana y el uso de inteligencia.

Con el Premio Webber-Seavey 2026, la Policía Municipal de San Luis Capital suma un reconocimiento internacional a su modelo de seguridad pública, que combina acciones policiales, justicia cívica y atención social para reducir la reincidencia y fortalecer la relación con la ciudadanía.