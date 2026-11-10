El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que el puente Jacobo Payán–Salvador Nava tiene un costo contratado de 244 millones de pesos, IVA incluido, y no de 280 millones, como se ha señalado públicamente.

El presidente municipal respondió a los señalamientos del gobernador del estado sobre los costos de dos obras viales y afirmó que no son comparables debido a sus características técnicas y alcances. También pidió que se hagan públicos los datos del procedimiento de contratación del puente que construye el Gobierno estatal en la salida a Guadalajara.

Enrique Galindo explica el costo y las características del puente Jacobo Payán

Galindo Ceballos detalló que la licitación de la obra municipal ingresó en abril y fue autorizada por la Contraloría General del Estado. Precisó que el contrato asciende a 244 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 33 millones corresponden al Impuesto al Valor Agregado (IVA), mientras que el costo antes de impuestos es de 211 millones.

El proyecto contempla dos soluciones viales, un colector de 11 metros de diámetro, un puente con estructura de acero y un sistema integral de alumbrado público con superpostes.

El alcalde también cuestionó las cifras utilizadas para comparar ambos proyectos. Recordó que el 13 de julio el Gobierno del Estado anunció una inversión inicial de 350 millones de pesos para el denominado Puente de la Familia, ubicado en la salida a Guadalajara, aunque posteriormente se ha mencionado un costo de 280 millones.

Asimismo, señaló que no localizó en la plataforma de la Contraloría la licitación correspondiente a la obra estatal, por lo que solicitó que se haga pública la información sobre su procedimiento de contratación.

Galindo Ceballos pide transparentar obras estatales y propone diálogo con el gobernador

El presidente municipal lamentó tener que responder públicamente a los señalamientos, pues afirmó que había buscado evitar una confrontación con el titular del Ejecutivo estatal para no proyectar una imagen de conflicto entre los gobiernos ante empresarios e inversionistas.

Sin embargo, sostuvo que era necesario aclarar lo que considera información imprecisa sobre los costos de las obras.

Mis obras son transparentes, están ajustadas a derecho, están ajustadas en precios y costos: son públicas y transparentes. Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí.

Finalmente, Enrique Galindo reiteró su disposición a reunirse con el gobernador, tanto en privado como públicamente, para revisar las diferencias sobre los proyectos y evitar que la confrontación afecte la confianza ciudadana y de los sectores productivos.

El alcalde indicó que ha buscado establecer comunicación mediante el secretario general de Gobierno y consideró que el diálogo es necesario para aclarar los datos relacionados con el ejercicio de los recursos públicos.