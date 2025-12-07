El Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en Querétaro, dio a conocer una posible reducción a la sentencia de Benjamín “N”, agresor de los perros rescatistas Athos y Tango.

Esto debido a un amparo del Tribunal Colegiado donde se reduce la sentencia del agresor de Athos y Tango, de 10 a 4 años.

Athos y Tango (PYolkatl_mx / Twitter)

Protesta pacífica por la reducción de sentencia del agresor de Athos y Tango

Al darse a conocer la reducción de la sentencia del agresor de Athos y Tango, varios activistas y defensores de los derechos de los animales llamaron a una protesta pacífica en Querétaro.

Dicha protesta por Athos y Tango se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre de 2025 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Colegiado.

Como una manera de demostrar el desacuerdo con la reducción a la sentencia de Benjamín “N”, luego que en 2024 se ordenara aplicarse la pena agravada por crueldad animal.

De acuerdo con Mónica Huerta, abogada del caso, el Tribunal Colegiado esgrime argumentos que no atienden lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al amparo concedido.

El cual, además de reducir la sentencia a 4 años, permitiría una conmutación de 10 mil pesos por el delito.

Homenaje a los perros rescatistas Athos y Tango (@Cruz_Roja_Qro)

¿Cuál es el caso alrededor de Athos y Tango?

Athos y Tango eran dos perros rescatistas de la Cruz Roja de Querétaro, los cuales fueron envenenados en 2021 por un sujeto identificado como Benjamín “N”.

Esta persona ya había amenazado a Édgar Muñoz, entrenador de Athos y Tango, con tomar cartas en el asunto debido a que, en palabras de la defensa de Benjamín “N”, los perros no estaban del todo controlados.

El agresor colocó salchichas envenenadas en la calle donde solían pasear los perros, provocando la muerte de ambos animales.

En agosto de 2022, luego de un juicio por el caso, una jueza de Querétaro emitió un fallo histórico al condenar a Benjamín “N” a 10 años de prisión y una multa de 2 millones de pesos por reparación del daño .

Hay que señalar que el agresor actualmente se encuentra en una prisión del Estado, cumpliendo su condena, en espera de ver lo que sucede con su amparo.