La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revisar el recurso en contra de Vicente Patiño Albarrán por el envenenamiento de Athos y Tango, por lo que su sentencia será reducida.

Vicente Patiño Albarrán fue condenado a más de 10 años por el delito de crueldad animal, pues colocó trozos de salchichas envenenadadas en jardineras de Querétaro, provocando la muerte de dos perros.

La defensa de Vicente Patiño Albarrán interpuso un amparo para la disminución de la condena a cuatro años en prisión y una cifra menor a cifra menor a los 2 millones 145 mil 479 pesos como reparación del daño.

Homenaje a los perros rescatistas Athos y Tango (@Cruz_Roja_Qro)

SCJN avala propuesta para reducir sentencia por envenenamiento de Athos y Tango

Ante el amparo solicitado por Vicente Patiño Albarrán, el paramédico Edgar Martínez Olguín presentó un recurso para que no procediera y cumpliera su condena completa, lo que llevó el caso a la SCJN.

La SCJN analizó el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzos, que dicta que el amparo de Patiño no implica un tema de constitucionalidad, por lo que su revisión es improcedente.

Al rechazar la revisión del amparo, la SCJN avaló la reducción de la sentencia de Vicente Patiño Albarrán por el envenenamiento de Athos, Tango y Balam, que provocó la muerte de los dos primeros.

Cabe mencionar que el envenenamiento de Athos y Tango ya había sido trabajado por la extinta Primera Sala de la SCJN, en donde se determinó la diferencia entre maltrato y crueldad animal.