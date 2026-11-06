Fernando Cárcamo Díaz Rivera, empresario regiomontano y cofundador de Paradise, buscará impulsar desde el Senado de la República una discusión sobre la regulación y legalización del cannabis en México, un tema que permanece pendiente en el Congreso desde hace varios años.

Tras integrarse a la vicepresidencia del Senado como coordinador legislativo, Cárcamo señaló que es necesario establecer reglas para un mercado que, afirmó, ya existe y opera en condiciones de incertidumbre jurídica. Su experiencia en la industria comenzó en 2015, cuando fundó una de las redes de tiendas de cannabis más visibles del país.

Fernando Cárcamo plantea establecer reglas para el mercado de cannabis

El empresario sostuvo que la falta de una regulación integral genera incertidumbre para pacientes, consumidores y emprendedores, además de dejar sin garantías a quienes participan en esta actividad económica.

También señaló que su experiencia en la industria le ha permitido conocer las dificultades de operar sin certeza legal. Por ello, dijo que su propuesta no busca otorgar privilegios a un sector, sino establecer reglas aplicables a productores, consumidores y empresas.

Cárcamo recordó que, desde 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico de cannabis; sin embargo, el Congreso no ha emitido una regulación integral sobre el tema.

A su juicio, esta falta de legislación mantiene sin un marco de protección suficiente a consumidores, pacientes y emprendedores que participan en el mercado.

Como siguiente paso, el coordinador legislativo plantea convocar a una mesa de diálogo con legisladores, especialistas en salud, representantes de la industria y organizaciones de la sociedad civil, para analizar los retos y posibilidades de una regulación integral del cannabis.

La fecha y el formato del encuentro aún están por definirse. La intención, de acuerdo con lo planteado por Cárcamo, es abrir una discusión que considere aspectos de salud pública, seguridad, derechos individuales y desarrollo económico.