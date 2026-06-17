El presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM), Julio César Silvas Inzunza, llamó a garantizar el Estado de derecho ante las controversias en torno a la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo.

El líder empresarial consideró que frenar una inversión que registra alrededor de 80 por ciento de avance en su construcción enviaría una señal negativa a futuros inversionistas y podría afectar la llegada de nuevos capitales a Sinaloa.

ADECEM advierte que la certeza jurídica es clave para atraer inversiones

Julio César Silvas Inzunza señaló que la certidumbre jurídica representa uno de los principales factores que analizan las empresas antes de invertir, por lo que cualquier acción que vulnere las condiciones de una inversión genera desconfianza y afecta la competitividad de la entidad.

Asimismo, recordó que GPO ha cumplido con los requisitos establecidos por las autoridades federales, al obtener los permisos, licencias y concesiones necesarias para desarrollar el proyecto.

El dirigente empresarial destacó que diversas dependencias federales han mantenido supervisión permanente sobre la obra y han sostenido diálogos con los distintos sectores involucrados, por lo que consideró que existen condiciones para que el proyecto continúe su desarrollo.

ADECEM pide privilegiar soluciones técnicas sin detener la inversión

Aunque reconoció la legitimidad de las preocupaciones planteadas por grupos ambientalistas, Silvas Inzunza sostuvo que cualquier inquietud debe atenderse mediante soluciones técnicas que permitan mitigar posibles impactos sin cancelar una inversión estratégica para la región.

En este sentido, afirmó que la planta de fertilizantes tendría beneficios directos para el sector agrícola sinaloense, al facilitar el acceso a insumos con costos más competitivos para los productores.

Además, destacó que el proyecto contribuiría a la generación de empleos, el desarrollo inmobiliario y la atracción de nuevas inversiones, al formar parte del polígono de desarrollo contemplado dentro del Plan México.

Finalmente, el presidente de ADECEM señaló que la planta de GPO representa una infraestructura clave para fortalecer la actividad económica de la región y consolidar nuevas oportunidades de crecimiento para Sinaloa.