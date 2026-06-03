La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantiene pendiente la discusión de un proyecto que busca invalidar reformas aprobadas por el Congreso de Aguascalientes sobre el aborto.

La propuesta elaborada por el ministro Irving Espinosa Betanzo plantea eliminar disposiciones que penalizan la interrupción del embarazo después de 6 semanas de gestación.

El proyecto también cuestiona la protección jurídica establecida “desde la concepción”, al considerar que vulnera derechos fundamentales y limita el acceso a decisiones reproductivas informadas.

SCJN aplaza discusión sobre reformas de aborto en Aguascalientes

La SCJN pospuso la votación del asunto luego de que diversas partes interesadas solicitaran audiencias para presentar argumentos ante ministras y ministros.

Durante la sesión, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz explicó que el expediente permanecerá en lista mientras concluye este proceso de escucha institucional.

Mujeres se manifiestan a favor de la legalización del aborto (Graciela López / Cuartoscuro)

La ponencia de Espinosa sostiene que fijar un límite de 6 semanas resulta insuficiente para identificar un embarazo y acceder oportunamente a información médica.

Según el proyecto, la falta de certeza para determinar con precisión el inicio de la gestación genera dudas sobre cuándo podría configurarse una conducta sancionable.

La propuesta contempla invalidar los artículos 101, 103 y 196 del Código Penal estatal, además de diversas disposiciones de la legislación local.

De prosperar la resolución, también quedarían sin efecto normas que denominan “niña o niño” al producto de la gestación dentro del marco jurídico.

Mientras continúa el análisis constitucional, organizaciones religiosas y grupos provida han expresado rechazo al proyecto, mientras colectivos respaldan el fortalecimiento de los derechos reproductivos.