La activista Angélica Contreras habló en entrevista con Pamela Cerdeira acerca del proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo en la SCJN para ir contra la actual penalización del aborto en Aguascalientes:

“Corte, por favor, ya está el proyecto del ministro Irving, analísenlo y una vez más díganle al congreso de Aguascalientes que es inconstitucional lo que están haciendo aunque las y los diputados ya amenazaron que no le van a hacer caso a la corte” Angélica Contreras, vocera del colectivo “Mujeres vivas, mujeres libres”

El llamado responde al aplazamiento de la SCJN para invalidar en Aguascalientes el límite de 6 semanas para realizar un aborto.

Esto por una imposición jurídica en Aguascalientes que busca “proteger la vida desde la concepción”, lo que para Angélica Contreras es vulnerar los derechos fundamentales a la salud de las mujeres.

Penalización del aborto genera desinformación y miedo en las mujeres

Angélica Contreras también puntualizó los peligros de que la SCJN no intervenga lo antes posible en las decisiones del congreso de Aguascalientes.

Esto debido al discurso que manejan los y las diputadas al hablar del aborto con términos como “asesinar” o “acabar con la vida”.

Celebran despenalización del aborto en el Estado de México (Crisanta Espinosa Aguilar)

En sus palabras, Contreras aseguró que la penalización del aborto genera miedo en las mujeres, esto sumado a un fuerte manejo de desinformación.

La prioridad, puntualizó, debe ser que desde la libertad de elegir haya un acceso completo e informado al procedimiento para que se realice en condiciones de seguridad.

Lo anterior porque se trata de salvaguardar a las mujeres y su salud.

“Estamos buscando que podamos tener información, educación, prevenir, y lo más importante, que se pueda acceder desde el derecho a la salud [...] y que no sean las instancias públicas, que deberían garantizar esta salud, quien se interponga, por eso una vez más este llamado”. Angélica Contreras, vocera del colectivo “Mujeres vivas, mujeres libres”

Contreras recordó que la SCJN determinó a nivel nacional que es inconstitucional criminalizar el aborto voluntario.

Sin embargo, reconoció que el aplazamiento se debe a que la corte suele tardar en este tipo de decisiones, esto a pesar de que el proyecto se presentó en 2024, año cuando se dio la reducción a 6 semanas.

Aún así se siente confiada en que el tema haya llegado hasta esas instancias para que se siga discutiendo y dándole visibilidad.

De acuerdo con la activista, una de sus preocupaciones es que ahora los diputados de Aguascalientes han amenazado con una reducción a 3 semanas como límite para poder llevar a cabo un aborto.

De conseguirse, el congreso de Aguascalientes seguiría actuando en contra de la SCJN, motivo por el que Angélica Contreras enfatizó su llamado.