El diputado federal por Morena, Pedro Haces Barba aseguró que la voz del sector obrero fue escuchada durante las reuniones de análisis del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Destacó que se reconocieron los avances alcanzados en libertad sindical y negociación colectiva, logros impulsados desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y que continúan bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Estamos muy contentos de haber sido invitados porque escucharon nuestras posturas sobre las áreas de oportunidad del apartado laboral del T-MEC, donde México, Canadá y Estados Unidos hemos venido trabajando continuamente. La nueva revisión del TMEC debe servir para consolidar los derechos humanos laborales y no únicamente para ajustar temas económicos y comerciales. Pedro Haces Barba

Pedro Haces Barba reafirma la importancia del T-MEC

Haces Barba subrayó que el T-MEC ha consolidado a México como un socio comercial clave en América del Norte, impulsando el crecimiento de sectores estratégicos.

Entre 2019 y 2024, las exportaciones mexicanas de las industrias automotriz, aeroespacial, electrónica, farmacéutica, química y de semiconductores aumentaron 39%, lo que refleja el impacto positivo del acuerdo en la productividad nacional.

El también coordinador de Operación Política del Grupo Parlamentario de Morena destacó que, gracias al T-MEC, las exportaciones hacia Estados Unidos alcanzaron los 309 mil 748 millones de dólares de enero a julio de 2025, lo que representa un crecimiento del 6.5% respecto al mismo periodo del año anterior.

El T-MEC impulsa la productividad nacional, promueve la innovación y fomenta el desarrollo de cadenas de valor que elevan la calidad y competitividad del trabajo hecho en México. Pedro Haces Barba

Finalmente, subrayó la relevancia de mantener condiciones de equidad y desarrollo sostenible, asegurando que América del Norte es hoy la región económica más importante del mundo y que México debe seguir consolidando su papel dentro de ella.