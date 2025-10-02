Durante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), en el debate “Partidos Políticos y Democracia”, el diputado federal de Morena y coordinador de Operación Política, Pedro Haces Barba, detalló que los partidos políticos son el vínculo directo entre la sociedad y la democracia moderna.

Pedro Haces Barba afirma que los partidos son la base de la democracia

El legislador señaló que los partidos políticos son esenciales a la hora de convertir las demandas ciudadanas en políticas públicas, sin embargo, advirtió que enfrentan un dilema, pues aunque su presencia es indispensable, deben ganarse la confianza de los ciudadanos.

“Hoy, los partidos políticos son los vehículos que convierten demandas sociales en políticas públicas; sin embargo, los partidos enfrentan un gran dilema. Por un lado, su presencia es indispensable; pero por el otro, deben afrontar el reto de ser confiables para los ciudadanos” Pedro Haces Barba, diputado de Morena

Ante el parlamento, el morenista recordó que en México tuvo un 61% del padrón electoral durante las elecciones del 2024, es decir, más de 60 millones de votantes, lo que supera la cifra promedio de la Unión Europea.

Haces Barba destacó ejemplos como en Asia, en donde la India alcanzó el 65.7% de participación con más de 2 mil 800 partidos registrados, y en Corea del Sur con una participación histórica del 67%.

El funcionario advirtió que los partidos políticos deben afrontar nuevos retos como la multipolaridad internacional y el impacto de la inteligencia artificial.

“Demostrar que la democracia puede dar resultados concretos a las generaciones por venir por eso desde esta Asamblea hago un llamado global a garantizar procesos de selección de candidatos legítimos y competitivos; promover la innovación digital, incorporando herramientas tecnológicas, con transparencia y protección de datos; y una agenda de resultados, priorizando políticas que impacten directamente la vida cotidiana” Pedro Haces Barba, diputado de Morena

Finalmente, Pedro Haces Barba aseguró que los partidos políticos son un gran mecanismo creado por la humanidad para asegurar el cumplimiento de decisiones legítimas y duraderas.