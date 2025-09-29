Pedro Haces Barba, coordinador de Operación Política del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que la economía mexicana mantiene un desempeño positivo durante el 2025 y afirma que el 2026 se consolidará con un crecimiento mayor, gracias a las estrategias de la presidenta Claudia Sheinbaum.

México proyecta crecimiento económico

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el crecimiento de la economía mexicana en el 2025 se estima en un rango entre 0.5 y 1.5% real anual.

Sin embargo, las actividades industriales registraron una caída del 0.4% debido a la debilidad manufacturera y a la incertidumbre comercial en Estados Unidos.

Pedro Haces asegura que la economía mexicana se proyecta positiva para el 2026
Asimismo, se dio a conocer que Hacienda proyecta un crecimiento de entre el 1.8% y el 2.8% del PIB, superior al consenso internacional, donde el FMI prevé 1.4%, el Banco Mundial 1.1% y la OCDE 1.1%.

Pedro Haces destaca avances en empleos y salarios

Haces Barba destacó que el IMSS reportó 23.6 millones de empleos en julio del 2025, 1.3 millones más que el año anterior. Además, los salarios registrados crecieron un 3.4% real anual, mientras que los salarios contractuales federales subieron 3.8%.

Finalmente, Haces Barba aseguró que desde la Cámara de Diputados se analizará y aprobará en tiempo y forma el Paquete Económico 2026, con el objetivo de fortalecer la política económica nacional y garantizar bienestar para las familias mexicanas.