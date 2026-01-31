Panchito Cortés, el elefante marino que lleva cinco años en México (desde 2020), se despide de las playas de Nayarit.

Tras aparecer el pasado 27 de enero de 2026 en playa Los Ayala, el elefante marino bautizado como Panchito Cortés decidió desplazarse a otro lugar.

Panchito Cortés, el elefante marino, se despidió de esta playa de Nayarit

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó que Panchito Cortés dejó la playa Los Ayala donde estuvo durante varios días.

De acuerdo con la Profepa, el elefante marino entró a las 9:30 de la mañana del 30 enero, como era su rutina desde que apareció en Nayarit.

Panchito Cortés, el elefante marino, se despide de las playas de Nayarit (@PROFEPA_Mx / X)

No obstante, Panchito Cortés fue adentrándose más en lo profundo hasta que se perdió de vista, ante ello, las autoridades retiraron el cerco que se había colocado para protegerlo.

En redes sociales, se difundió le momento en el que Panchito Cortés entró al mar y los usuarios aprovecharon para desearle buen viaje al elefante marino, luego de que se viralizara en redes al aparecer en Nayarit.

Captan a Panchito Cortés, el elefante marino, en playa Careyeros en Punta Mita

Luego de irse de playa Los Ayala, Panchito Cortes fue visto en playa Careyeros, ubicada en Punta Mita, municipio de Bahía de Banderas, también Nayarit.

De acuerdo con la Profepa, el elefante marino está hoy 31 de enero a aproximadamente 35 kilómetros en línea recta de playa los Ayala.

Especialista indican que Panchito Cortés continúa con su rutina habitual desplazándose entre el mar y la playa, por tal razón, es muy probable que el elefante marino vuelva a desplazarse hacia otro lugar.